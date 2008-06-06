Эли и Бен, 2008

Весь привычный мир двенадцатилетнего Эли рушится, когда его отца Бена, известного архитектора, обвиняют во взяточничестве и арестовывают на глазах ребенка. Новость быстро попадает в местные газеты и становится известна в школе Эли. Но мальчик убежден, что родитель невиновен, и намеревается восстановить его запятнанную репутацию. Однако он сталкивается с несправедливостью и нечестностью как со стороны взрослых, так и со стороны ровесников. Эли постепенно начинает понимать, что такое настоящая дружба и настоящее доверие и кто такой его отец.

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