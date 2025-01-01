Меню
Награды и номинации фильма Константа 1980

Каннский кинофестиваль 1980 Каннский кинофестиваль 1980
Приз жюри
Победитель
Приз Экуменического жюри
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
