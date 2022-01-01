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Скоро в прокате "Барбоскины Team"
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В поисках Эрика
В поисках Эрика, 2009: актеры и роли
Looking for Eric
В поисках Эрика
2009 / Великобритания / Франция / Италия / Бельгия / Испания
Трейлер
7.3
Оцените
20
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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В поисках Эрика, 2009: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Кен Лоуч
Ken Loach
В ролях
Стив Иветс
Эрик Кантона
Eric Cantona
Стефани Бишоп
Stephanie Bishop
Джерард Кирнс
Стефан Гамбс
Stefan Gumbs
Люси-Джо Хадсон
Lucy-Jo Hudson
Коул Уильямс
Cole Williams
Дилан Уильямс
Мэттью МакНалти
Matthew McNulty
Лора Эйнсуорт
Макс Бисли
Max Beesley
Келли Боулэнд
Джули Браун
Джон Хершоу
John Hershaw
Джастин Мурхауз
Дес Шарплс
Грег Кук
Greg Cook
Мик Ферри
Mick Ferry
Смаг Робертс
Smug Roberts
Джонни Трэвис
Johnny Travis
Стив Марш
Steve Marsh
Кливлэнд Кэмпбелл
Райан Поуп
Ryan Pope
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