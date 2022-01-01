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В поисках Эрика В поисках Эрика
Киноафиша Фильмы В поисках Эрика В поисках Эрика, 2009: актеры и роли
Looking for Eric В поисках Эрика 2009 / Великобритания / Франция / Италия / Бельгия / Испания
7.3 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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В поисках Эрика, 2009: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Кен Лоуч Кен Лоуч Ken Loach
В ролях
Стив Иветс Эрик Кантона Эрик Кантона Eric Cantona Стефани Бишоп Stephanie Bishop Джерард Кирнс Стефан Гамбс Stefan Gumbs Люси-Джо Хадсон Lucy-Jo Hudson Коул Уильямс Cole Williams Дилан Уильямс Мэттью МакНалти Мэттью МакНалти Matthew McNulty Лора Эйнсуорт Макс Бисли Макс Бисли Max Beesley Келли Боулэнд Джули Браун Джон Хершоу John Hershaw Джастин Мурхауз Дес Шарплс Грег Кук Greg Cook Мик Ферри Mick Ferry Смаг Робертс Smug Roberts Джонни Трэвис Johnny Travis Стив Марш Steve Marsh Кливлэнд Кэмпбелл Райан Поуп Ryan Pope
Вышка
Вышка
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