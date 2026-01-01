Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Нико Пепе
Nico Pepe
Киноафиша
Персоны
Нико Пепе
Нико Пепе
Nico Pepe
Дата рождения
19 января 1917
Возраст
70 лет
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
13 августа 1987
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Герой триллеров
,
Романтический герой
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.6
Горький рис
(1949)
6.9
1000 глаз доктора Мабузе
(1960)
0.0
Сто серенад
(1954)
Фильмография Нико Пепе
6.9
1000 глаз доктора Мабузе
Die 1000 Augen des Dr. Mabuse
триллер, криминал, мистика
1960, Франция / Италия / ФРГ
Сто серенад
Sento serenate
мелодрама
1954, Италия
7.6
Горький рис
Riso amaro
драма
1949, Италия
Показать еще
Стащил из косметички жены средство для волос и намазал на старые кроссовки: теперь они белее альпийских снегов
Пакетики с силикагелем из коробок с обувью в помойки не выбрасываю: натурально спасают в быту и на даче
Кондиционеры скоро останутся в прошлом: дизайнеры уже нашли крутую замену – без шума и сквозняка
Без 100 серий и ожидания финала годами: 3 коротких сериала, которые затягивают уже с первого эпизода
Паламарчук и Микульчина — молодцы, и… это всё? Зрители посмотрели первые серии «Числа зверя» для НТВ и нашли главный минус
Корча, порча, приворот, практикуем мы к проклятьям современнейший подход: чем закончились «Котопес», «Вуншпунш» и другие мультики детства
Лучшие российские сериалы Okkо 2026 года: 6 проектов с рейтингами от 7,8 до 8,6, которые 100% стоит включить
Дружелюбный сосед или пошляк с румяной коркой? Где звучали эти 6 цитат – в «Колобке» или «Человеке-пауке»? (тест сложный, но смешной)
«Дом дракона 3» только закончился и вернется совсем не скоро: что известно о 4-м сезоне гражданской войны Таргариенов
12 800 000 000 минут просмотра: этот полицейский сериал стал одним из самых популярных в 2026-м — хотя весной его едва не закрыли
Историческая драма с Сухоруковым, Бондаренко и Шибановым: последний фильм Алексея Пиманова выйдет в сентябре
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить