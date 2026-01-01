Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Горький рис

Награды и номинации фильма Горький рис 1949

Оскар 1951
Лучший литературный первоисточник
Номинант
Каннский кинофестиваль 1949
Главный приз фестиваля
Номинант
