Киноафиша Фильмы Год спокойного солнца Награды и номинации фильма Год спокойного солнца

Награды и номинации фильма Год спокойного солнца 1984

Золотой глобус 1986 Золотой глобус 1986
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1984 Венецианский кинофестиваль 1984
Golden Lion
Победитель
Best Film
Победитель
