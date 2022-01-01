Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Барбоскины Team"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Семейная жизнь
Семейная жизнь, 1971: актеры и роли
Zycie rodzinne
Семейная жизнь
1971 / Польша
7.3
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Семейная жизнь, 1971: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Кшиштоф Занусси
Krzysztof Zanussi
В ролях
Даниэль Ольбрыхский
Daniel Olbrychski
Жан Кречмар
Галина Миколайска
Майя Коморовска
Ян Новицкий
Jan Nowicki
Анна Милевска
В прокате
Премьеры
Онлайн
Вышка
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / США, триллер
Тор: Любовь и гром
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик
После. Долго и счастливо
Отзывы
2022, США, драма, мелодрама
Миньоны: Грювитация
Отзывы
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Бэтмен
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Неудержимые
Рецензия
Отзывы
2010, США, боевик
Неудержимые
Рецензия
Отзывы
2010, США, боевик
Челюсти. Столкновение
Рецензия
Написать отзыв
2022, Великобритания, триллер
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Рецензия
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Барбоскины Team
Написать отзыв
2022, Россия, анимация, комедия
Мир Юрского периода: Господство
Отзывы
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Related video
Гуляет за чужой счет: оскандалившуюся на «бесплатных» концертах Волочкову вывели на чистую воду
Такого не ожидал никто: Захаров едва не оставил звезду «Сватов» без заслуженной славы
Вставляла «Ласковому маю» палки в колеса: россиянам раскрыли глаза на неприглядный поступок Пугачевой
Легко лишь на первый взгляд: вы уверены, что хорошо знаете советские комедии?
Коварная разлучница или жертва обстоятельств: что известно о молодой жене Прилучного
Индийский Джеки Чан: как сейчас живет секс-символ болливуда 90-х Акшай Кумар
Будьте на чеку: эти три знака зодиака рискуют серьезно заболеть в последнюю неделю августа
Вышла замуж в 16 и покорила весь мир: раскрыт феномен успеха Нелли Карим
Второй Брагин, но без киноляпов «Склифосовского»: правду о новом сериале слили в Сеть
Свадьбы с Аросевой не случилось: как закончил жизнь пан профессор из «Кабачка "13 стульев"»
Повезло больше, чем Красилову из «Бедной Насти»: как годы обошлись с Еленой Кориковой
Эти русские глаза нельзя забыть: как изменилась и чем занимается «самая красивая девочка в мире»