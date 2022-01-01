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Сказки больницы Гимли Сказки больницы Гимли
Киноафиша Фильмы Сказки больницы Гимли Сказки больницы Гимли, 1988: актеры и роли
Tales from the Gimli Hospital Сказки больницы Гимли 1988 / Канада
6.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Сказки больницы Гимли, 1988: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Гай Мэддин Гай Мэддин Guy Maddin
В ролях
Кайл МакКаллох Kyle McCullough Майкл Готти Анджела Хек Angela Heck Маргарет Энн МакЛеод Хезер Нил Heather Neale Дэвид Нили Крис Джонсон Chris Johnson Тиффани Тэйлор Линда Шинкель Linda Schinkel Джордж Тоулс George Toles Брент Нил Brent William Neale Грег Климкив Иэн Хэндфорд Дэвид Льюис David Lewis Стивен Снайдер Steven Snyder Алан Бэйкер Allan Baker Дмитрий Dimitri Майкл Даггэн Лори Ричардсон Lori Richardson Горд Артур Дэвид Барбер David Barber Тара Ламберт Tara Lambert Кейт Аткинсон Kate Atkinson Джордж МакДоналд Гай Мэддин Гай Мэддин Guy Maddin
Вышка
Вышка
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