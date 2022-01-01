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Сказки больницы Гимли
Сказки больницы Гимли, 1988: актеры и роли
Tales from the Gimli Hospital
Сказки больницы Гимли
1988 / Канада
6.6
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Сказки больницы Гимли, 1988: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Гай Мэддин
Guy Maddin
В ролях
Кайл МакКаллох
Kyle McCullough
Майкл Готти
Анджела Хек
Angela Heck
Маргарет Энн МакЛеод
Хезер Нил
Heather Neale
Дэвид Нили
Крис Джонсон
Chris Johnson
Тиффани Тэйлор
Линда Шинкель
Linda Schinkel
Джордж Тоулс
George Toles
Брент Нил
Brent William Neale
Грег Климкив
Иэн Хэндфорд
Дэвид Льюис
David Lewis
Стивен Снайдер
Steven Snyder
Алан Бэйкер
Allan Baker
Дмитрий
Dimitri
Майкл Даггэн
Лори Ричардсон
Lori Richardson
Горд Артур
Дэвид Барбер
David Barber
Тара Ламберт
Tara Lambert
Кейт Аткинсон
Kate Atkinson
Джордж МакДоналд
Гай Мэддин
Guy Maddin
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