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Феи: Потерянное сокровище
Феи: Потерянное сокровище, 2009: актеры и роли
Tinker Bell and the Lost Treasure
Феи: Потерянное сокровище
2009 / США
Трейлер
7.2
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15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Феи: Потерянное сокровище, 2009: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Клэй Холл
В ролях
Кристин Ченоуэт
Kristin Chenoweth
Памела Адлон
Pamela Adlon
Люси Лью
Lucy Liu
Анжелика Хьюстон
Anjelica Huston
Мэй Уитман
Mae Whitman
Джесси МакКартни
Jesse McCartney
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