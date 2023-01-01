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Феи: Потерянное сокровище Феи: Потерянное сокровище
Киноафиша Фильмы Феи: Потерянное сокровище Феи: Потерянное сокровище, 2009: актеры и роли
Tinker Bell and the Lost Treasure Феи: Потерянное сокровище 2009 / США
7.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Феи: Потерянное сокровище, 2009: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Клэй Холл
В ролях
Кристин Ченоуэт Кристин Ченоуэт Kristin Chenoweth Памела Адлон Памела Адлон Pamela Adlon Люси Лью Люси Лью Lucy Liu Анжелика Хьюстон Анжелика Хьюстон Anjelica Huston Мэй Уитман Мэй Уитман Mae Whitman Джесси МакКартни Джесси МакКартни Jesse McCartney
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