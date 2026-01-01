Меню
Хорошие волосы
Награды и номинации фильма Хорошие волосы
Награды и номинации фильма Хорошие волосы 2009
Сандэнс 2009
Документальный фильм
Победитель
Документалистика
Номинант
«Такое редко встретишь в западном кино»: как американские зрители реагируют на главную героиню сказки «Морозко»
От «Ёжика в тумане» в восторге весь мир и лично Миядзаки, а на родине его до сих пор не поняли: «С детства терпеть не могу этот маразм»
Волка и Зайца за границу не выпустили, а ведь они должны были поехать в Болгарию: 3 серии «Ну, погоди!», которые так и не сняли
Отгадываем загадку №16 из «Места встречи изменить нельзя»: Жеглов жестко унизил Шарапова, но не все поняли – как именно
Эльза — рок-н-рольная злодейка, и Олаф без тормозов: как хорошо, что Disney выкинули первую версию «Холодного сердца» — у такой сказки не было шансов
«Киноафиша» называет главные новогодние премьеры: куда идем в кино, что смотрим дома – от «фильма для бумеров» до «сказки для взрослых»
«Джек Фрост» и «Горбатая лошадь»: сможете угадать 5 фильмов СССР по тому, как их перевели иностранцы? (тест)
С новогоднего похмелья – даже не пытайтесь: ответьте на 7 вопросов с подвохом о советском кино и узнайте, достойны ли статуса «эксперт»
«Постоянно пересматриваем»: топ-3 новогодних фильма Маколея Калкина — «Один дома» не включает, а от «Крепкого орешка» отмахивается
Disney остановился вовремя: книжный финал «Хроник Нарнии» покажется слишком жестким даже для взрослой аудитории
Прекрасный принц из «Золушки» — не такой уж и прекрасный: главной принцессе Disney достался целый набор «красных флагов»
