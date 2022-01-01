Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "После. Долго и счастливо" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
В поисках радости
Киноафиша Фильмы В поисках радости В поисках радости, 1939: актеры и роли
В поисках радости 1939 / СССР
5.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

В поисках радости, 1939: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Григорий Рошаль Grigori Roshal Вера Строева
В ролях
Владимир Грибков Vladimir Gribkov Елена Куприянова Евгений Самойлов Евгений Самойлов Владимир Соловьев Павел Оленев Pavel Olenev Алексей Жильцов Инна Федорова Анна Павлова Иосиф Толчанов
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
Тор: Любовь и гром
Тор: Любовь и гром
2022, США, фантастика, боевик
После. Долго и счастливо
После. Долго и счастливо
2022, США, драма, мелодрама
Миньоны: Грювитация
Миньоны: Грювитация
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Неудержимые
Неудержимые
2010, США, боевик
Неудержимые
Неудержимые
2010, США, боевик
Челюсти. Столкновение
Челюсти. Столкновение
2022, Великобритания, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Барбоскины Team
Барбоскины Team
2022, Россия, анимация, комедия
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Related video
Коварная разлучница или жертва обстоятельств: что известно о молодой жене Прилучного
Такого не ожидал никто: Захаров едва не оставил звезду «Сватов» без заслуженной славы
Вышла замуж в 16 и покорила весь мир: раскрыт феномен успеха Нелли Карим
Свадьбы с Аросевой не случилось: как закончил жизнь пан профессор из «Кабачка "13 стульев"»
Индийский Джеки Чан: как сейчас живет секс-символ болливуда 90-х Акшай Кумар
Легко лишь на первый взгляд: вы уверены, что хорошо знаете советские комедии?
Гуляет за чужой счет: оскандалившуюся на «бесплатных» концертах Волочкову вывели на чистую воду
Повезло больше, чем Красилову из «Бедной Насти»: как годы обошлись с Еленой Кориковой
Второй Брагин, но без киноляпов «Склифосовского»: правду о новом сериале слили в Сеть
Вставляла «Ласковому маю» палки в колеса: россиянам раскрыли глаза на неприглядный поступок Пугачевой
Будьте на чеку: эти три знака зодиака рискуют серьезно заболеть в последнюю неделю августа
Эти русские глаза нельзя забыть: как изменилась и чем занимается «самая красивая девочка в мире»
Приложение киноафиши