О персоне
Фильмография
Алексей Жильцов
Aleksey Zhiltsov
Дата рождения
21 февраля 1895
Возраст
77 лет
Знак зодиака
Рыбы
Дата смерти
29 февраля 1972
Место рождения
Гаврилов Посад, Россия
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Актер озвучки
Популярные фильмы
7.7
Школа злословия
(1952)
7.6
Ночь перед Рождеством
(1951)
7.6
Мертвые души
(1960)
Фильмография Алексей Жильцов
Жанр
Все
Анимация
Драма
Комедия
Мистика
Год
Все
1960
1952
1951
1948
1939
Все
5
Фильмы
5
Актер
5
7.6
Мертвые души
Myortvye dushi
мистика, драма
1960, СССР
7.7
Школа злословия
Shkola zlosloviya
комедия
1952, СССР
7.6
Ночь перед Рождеством
Noch pered Rozhdestvom
анимация
1951, СССР
6.2
Мичурин
Michurin
драма
1948, СССР
Онлайн
5.3
В поисках радости
V poiskakh radosti
драма
1939, СССР
Онлайн
