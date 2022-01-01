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Виз Виз
Киноафиша Фильмы Виз Виз, 1978: актеры и роли
The Wiz Виз 1978 / США
5.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Виз, 1978: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Сидни Люмет Сидни Люмет Sidney Lumet
В ролях
Майкл Джексон Майкл Джексон Michael Jackson Дайана Росс Diana Ross Нипси Расселл Nipsey Russell Мэйбел Кинг Тереза Меррит
Вышка
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