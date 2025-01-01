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Киноафиша Фильмы Тайны смерти

Тайны смерти

Tayny smerti 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Каждый рожденный должен умереть. Это закон. Но современная наука вслед за религией приходит к выводу: смерть – это не конец, а скорее переход из одного состояния в другое. Научные приборы фиксируют – за телесной смертью что-то есть. Но что?

Фильм «Тайны смерти» о том, почему мы должны так высоко ценить каждое мгновение жизни, и, главное, верить в Любовь.

Рассуждения философов, взгляды представителей разных конфессий, неожиданные предположения антропологов и биохимиков, уникальные результаты многолетних исследований.

В фильме приняли участие:
О. Георгий (Рябых) - Иерей (РОССИЯ)
Елизавета  Глинка - Основатель и главный врач Киевского хосписа (УКРАИНА)
Наталья Бехтерева - доктор медицинских наук, академик (РОССИЯ)
 Нобелевский лауреат  Роберт  Хорвиц (США)
 Айсин Джулю Хенг Ан -  наследник императорской фамилии, каллиграф (КИТАЙ)
 Га Дао Жанг -  настоятель Даосского монастыря (ТИБЕТ)
 Кинорежиссеры Эмир Кустурица (СЕРБИЯ) и Кшиштоф Занусси (ПОЛЬША)...
 и многие другие. 

Тайны смерти - трейлер
Тайны смерти  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2009
Производство Мастерская
Другие названия
Tayny smerti, Тайны смерти
Режиссер
Анастасия Попова
Анастасия Попова
В ролях
Сергей Чонишвили
Сергей Чонишвили
Дмитрий Полонский
Марина Дайновец
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.7
Оцените 10 голосов
6 IMDb
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Тайны смерти - трейлер
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