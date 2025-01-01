Каждый рожденный должен умереть. Это закон. Но современная наука вслед за религией приходит к выводу: смерть – это не конец, а скорее переход из одного состояния в другое. Научные приборы фиксируют – за телесной смертью что-то есть. Но что?
Фильм «Тайны смерти» о том, почему мы должны так высоко ценить каждое мгновение жизни, и, главное, верить в Любовь.
Рассуждения философов, взгляды представителей разных конфессий, неожиданные предположения антропологов и биохимиков, уникальные результаты многолетних исследований.
В фильме приняли участие:
О. Георгий (Рябых) - Иерей (РОССИЯ)
Елизавета Глинка - Основатель и главный врач Киевского хосписа (УКРАИНА)
Наталья Бехтерева - доктор медицинских наук, академик (РОССИЯ)
Нобелевский лауреат Роберт Хорвиц (США)
Айсин Джулю Хенг Ан - наследник императорской фамилии, каллиграф (КИТАЙ)
Га Дао Жанг - настоятель Даосского монастыря (ТИБЕТ)
Кинорежиссеры Эмир Кустурица (СЕРБИЯ) и Кшиштоф Занусси (ПОЛЬША)...
и многие другие.