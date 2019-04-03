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Полет над Россией Полет над Россией
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Полет над Россией, 2019

2019 / Россия / Германия
7.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
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Уникальный документальный фильм-путешествие по необъятной России
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Полет над Россией» — амбициозный проект немецких документалистов Петры Хефер и Фредди Рекенхауса, на счету которых свыше восьмидесяти работ. На этот раз творческий дуэт отправляется в поездку по самой большой стране на Земле, посещая ее живописные и малоизученные уголки. Используя современное оборудование, режиссеры показывают Россию, какой ее еще никогда не видели. Зрителей ждет незабываемое путешествие в места, практически не тронутые цивилизацией!

За два часа экранного времени вместе со съемочной группой вы посетите разнообразные территории, включая Кавказ, Сибирь, Алтай и Камчатку. Несмотря на ограниченный хронометраж, Хефер и Рекенхаус демонстрируют страну в полном объеме, охватывая все одиннадцать часовых поясов и снимая труднодоступные регионы с высоты птичьего полета. Внимание уделено не только городам, деревням и поселениям, но и богатой природе, а также коренному населению этих мест: кочевникам из диких лесов, сотрудникам промышленного Норильска и медвежатам с острова Врангеля, впервые покидающим свою берлогу. Документалисты запечатлели в 4К такие беспрецедентные явления, как извержение вулкана и северное сияние. В кадр попали соляные степи, воды Байкала, ледяные пустыни и гигантские водопады, которые поразят каждого вне зависимости от возраста и национальности. Команде также удалось проследить путь атомного ледокола через замерший океан, который когда-то казался непроходимым.

Девятимесячное путешествие вылилось для группы в сотни часов материала, смонтированных в полноценный документальный фильм, доступный каждому!

 

В 2012 году Петра Хефер и Фредди Рекенхаус работали над схожим документальным циклом о Германии. Проект состоял из тринадцати серий и одного полнометражного фильма.

Съемки продолжались в течение десяти месяцев при содействии «Газпрома».

Фредди Рекенхаус — обладатель престижной премии имени Генри Наннена-Прейса, равной по значимости Пулитцеровской.

По словам режиссера, во время работы он делает акцент не только на содержании, но и изображении. Это позволяет затем монтировать из телевизионных документальных циклов полнометражные фильмы для большого экрана.

Идея пришла к творческому дуэту во время работы над картиной «Migrating Birds». Посетив в рамках съемок Ладожское озеро, Рекенхаус и Хефер загорелись идеей создания кино о России. По их мнению, взгляд на страну с высоты птичьего полета будет интересен не только европейцам, но и самим россиянам, которые смогут увидеть свою величественную родину с неожиданной точки зрения.

По мнению немцев, самое сложное заключалось в том, чтобы охватить всю Россию целиком. Несмотря на невыносимые погодные условия, отсутствие инфраструктуры и нестабильную ситуацию в некоторых регионах, им это удалось.

Наибольшее впечатление на Рекенхауса произвела Камчатка. «Это самое дикое место, где я когда-либо был», — заключает режиссер.

Музыку к фильму написал немецкий композитор Борис Салхов, прежде работавший над мини-сериалом «Германия: Вид сверху» тех же авторов.

«Полет над Россией» — последний проект Петры Хефер, которая скончалась во время съемок.  

Невероятное путешествие по необъятной России - от Калининграда до Камчатки. С высоты птичьего полета вы увидите вершины Алтая и калмыцкие степи, Эльбрус и ингушские башни-крепости, священные места эвенков и Монпупунёрские столбы, которым 200 миллионов лет. Невиданные зрелища в формате 4K: северное сияние и извержение вулканов, соляные степи и ледяные пустыни, водопады и опасные зыбучие пески. Вместе с международной командой создателей вы попадете в самые потаенные уголки дикой природы, куда до сих пор не ступала нога человека. Такую Россию вы не видели никогда!

7.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2019
Премьера в мире 3 апреля 2019
Возраст 6+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Петра Хёфер
В ролях
Джон Малкович
Джон Малкович
Сергей Чонишвили
Сергей Чонишвили
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Полет над Россией 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Юрий Мячин 10 января 2021, 19:01
Прекрасно
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Кадры из фильма Все кадры
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