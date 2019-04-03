Полет над Россией, 2019

«Полет над Россией» — амбициозный проект немецких документалистов Петры Хефер и Фредди Рекенхауса, на счету которых свыше восьмидесяти работ. На этот раз творческий дуэт отправляется в поездку по самой большой стране на Земле, посещая ее живописные и малоизученные уголки. Используя современное оборудование, режиссеры показывают Россию, какой ее еще никогда не видели. Зрителей ждет незабываемое путешествие в места, практически не тронутые цивилизацией!

За два часа экранного времени вместе со съемочной группой вы посетите разнообразные территории, включая Кавказ, Сибирь, Алтай и Камчатку. Несмотря на ограниченный хронометраж, Хефер и Рекенхаус демонстрируют страну в полном объеме, охватывая все одиннадцать часовых поясов и снимая труднодоступные регионы с высоты птичьего полета. Внимание уделено не только городам, деревням и поселениям, но и богатой природе, а также коренному населению этих мест: кочевникам из диких лесов, сотрудникам промышленного Норильска и медвежатам с острова Врангеля, впервые покидающим свою берлогу. Документалисты запечатлели в 4К такие беспрецедентные явления, как извержение вулкана и северное сияние. В кадр попали соляные степи, воды Байкала, ледяные пустыни и гигантские водопады, которые поразят каждого вне зависимости от возраста и национальности. Команде также удалось проследить путь атомного ледокола через замерший океан, который когда-то казался непроходимым.

Девятимесячное путешествие вылилось для группы в сотни часов материала, смонтированных в полноценный документальный фильм, доступный каждому!