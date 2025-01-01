6,7 млн просмотров у пяти коротких серий: это аниме про злого совенка обсуждает весь YouTube

НТВ показал первые кадры «Страха над Невой 2» — майор Чубин увидел странный знак на потолке, от которого холод по коже

«Блин, хоть бы один слив кто-то выложил!»: фанаты «Невского» празднуют эксклюзив — компания раскрыла, сколько серий уже точно снято

Переспал, мутировал, попал под прицел: Нетфликс снимает «самую пикантную» версию «Людей-Икс»

Сравнения с «Августом 44-го» неуместны: собравший миллиард боевик Высоцкий поставил в ряд с новым «Мастером и Маргаритой»

Не только «Солнцестояние»: лучшие фольклорные хорроры, которые стоит припасти на Хэллоуинскую ночь

У «Франкенштейна» Гильермо дель Торо теперь роскошный рейтинг «свежести» от зрителей на Rotten Tomatoes — фильм выйдет на Netflix уже через пару недель

Катерину из «Москва слезам не верит» вы бы сразу узнали: вот 5 других фильмов СССР — вспомните их по героиням с брошкой (тест)

Средневековье, щепотка мистики и герои, что мрут как мухи: у «Игры престолов» есть суровый «брат» из BBC — недооцененная жемчужина

Отсняли только 15 эпизодов: у руля 8 сезона «Невского» новый режиссер — фанаты гадают, не превратится ли он в мини-сериал