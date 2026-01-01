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Киноафиша Фильмы Край земли

Край земли

, 2005
La Fin De Terres
Франция / мюзикл / 18+

О фильме

Спектакли Жанти похожи на волшебное кабаре, философское и гармоничное, и любой из них - путешествие по подсознанию, парадоксальному и абсурдному, часто лишенному внешней логики. Вот как он сочиняет сценарии спектаклей: «Иногда я работаю в гипнотическом состоянии, слушая постоянно повторяющийся музыкальный отрывок, это позволяет погрузиться в прошлое и обнаружить существовавший некогда конфликт». Филипп Жанти — неуемный фантазер. Каждый его спектакль совершенно непредсказуем. Однажды в его постановке из кокона вылупилась огромная прекрасная бабочка, крыльями которой «управляла» чуть ли не вся труппа. В другой раз на сцену, засыпанную песком, обрушилась армия голых пупсов на парашютах. А первой знаменитой миниатюрой мэтра был печальный клоун Пьеро, который, не желая быть марионеткой, обрывает нитку за ниткой и умирает, потеряв последнюю связь с кукловодом.

В ролях

Аманда Бартер
Николя Крижкова
Себастьен Лантерик
Пьерик Малебранш
Пьер-Анри Ное
Нанси Русек
Симон Т. Ранн
Режиссер Филипп Жанти
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2005

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