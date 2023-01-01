Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод по-геймерски"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Волшебник Изумрудного города
Фильмы похожие на Волшебник Изумрудного города
Волшебник Изумрудного города
1974 / СССР
6.8
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Похожие
Фильмы похожие на Волшебник Изумрудного города
Вся информация о мультфильме
Оз: Возвращение в Изумрудный город
семейный, анимация, мюзикл
2014, США
5.0
Оз: Великий и Ужасный
фэнтези
2013, США
6.0
Лягушка-путешественница
короткометражный, анимация
1965, СССР
7.0
Соломенный жаворонок
детский, анимация
1980, СССР
5.0
Солдатский долг
детский, анимация
1988, СССР
0.0
Старый кувшин
детский, анимация
1982, СССР
0.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
Над этой малышкой все детство издевались: теперь нет никого успешнее (фото)
Талия сводит с ума: как выглядит самая красивая стюардесса России без одежды
«Сына» Баскова нет уже ровно год: раскрыты подробности разыгравшейся драмы
Эти знаки Зодиака станут самыми счастливыми в 2023 году: наконец-то белая полоса
Проводники раскрыли гадкую правду о поездах: касается постельного белья и не только
В сто раз лучше Шурыгиной: какую красотку отхватил Семенов после выхода из тюрьмы
Как бы сейчас выглядели Мымра и Новосельцев? Не пара, а загляденье
Еще один сердцеед: в Сети нашлось единственное фото брата Аверина
Жили богато неспроста: как таксисты в СССР обманывали пассажиров
Тест: кто вы из героев известных мультфильмов?
Это слово неверно говорят 8 из 10 людей: заблуждаются из-за поговорки
Военный, здоровенный: отец Мясникова оказался эталоном мужской красоты
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить