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Соломенный жаворонок
Соломенный жаворонок
Solomennyy zhavoronok
18+
Напомним о выходе в прокат
детский
анимация
О фильме
По мотивам русских сказок о мальчике, который освободил Весну Красну.
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Страна
СССР
Продолжительность
19 минут
Год выпуска
1980
Премьера в мире
11 марта 1980
Дата выхода
11 марта 1980
Россия
Производство
Ekran
Другие названия
Solomennyy zhavoronok, Соломенный жаворонок
Режиссер
Юрий Трофимов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма
6.0
Оцените
12
голосов
6.1
IMDb
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