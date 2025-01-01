Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер мультфильма Соломенный жаворонок
1 постер
Киноафиша Фильмы Соломенный жаворонок

Соломенный жаворонок

Solomennyy zhavoronok 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

По мотивам русских сказок о мальчике, который освободил Весну Красну.

Страна СССР
Продолжительность 19 минут
Год выпуска 1980
Премьера в мире 11 марта 1980
Дата выхода
11 марта 1980 Россия
Производство Ekran
Другие названия
Solomennyy zhavoronok, Соломенный жаворонок
Режиссер
Юрий Трофимов
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Соломенный жаворонок
Незнайка в Солнечном городе 6.1
Незнайка в Солнечном городе (1976)
Солдатский долг 0.0
Солдатский долг (1988)
Старый кувшин 0.0
Старый кувшин (1982)
Как тоску одолели 5.8
Как тоску одолели (1978)
Черная курица 6.4
Черная курица (1975)
Волшебник Изумрудного города 6.9
Волшебник Изумрудного города (1974)
Приключения Незнайки и его друзей 6.4
Приключения Незнайки и его друзей (1971)

Рейтинг мультфильма

6.0
Оцените 12 голосов
6.1 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Переходит на Потемкина и возвращается в «Первый отдел»: в 2025 году с Колесниковым выйдет сразу пять проектов
Зрители плевались, но пришлось привыкнуть: почему сменили Абдуллу в «Клюквенном щербете»
Новые «Челюсти»: этот фильм получил 66 % на Rotten Tomatoes, но все равно стал хитом Netflix
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
Тили-тили-тест: выросшие на советском кино точно вспомнят имена 5 героев, глядя на их жен
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
«Проклятие наконец-то побеждено»: новая «Фантастическая четверка» установила уникальный рекорд Marvel — улучшила предыдущий почти вдвое
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше