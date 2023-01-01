Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пять процентов" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Я вас любил Я вас любил
Киноафиша Фильмы Я вас любил Я вас любил, 1967: актеры и роли
Я вас любил 1967 / СССР
7.4 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Я вас любил, 1967: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Илья Фрэз Илья Фрэз Ilya Frez
В ролях
Виктор Перевалов Viktor Perevalov Виолетта Хуснулова Виталий Ованесов Валерий Рыжаков Наталья Селезнева Наталья Селезнева Евгений Весник Yevgeny Vesnik Вера Орлова Vera Orlova Наталья Дудинская Natalia Dudinskaya Нина Чистова Nina Chistova Лариса Зубкович Larisa Zubkovich Ольга Фалина Райхана Каримова Е. Касатикова Александр Январев Aleksandr Yanvaryov Игорь Сыхра Нина Маслова Нина Маслова Nina Maslova
По щучьему велению
По щучьему велению
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
2023, США, боевик, криминал, триллер
Императрицы
Императрицы
2023, Россия, драма, исторический, документальный
Повелитель ветра
Повелитель ветра
2023, Россия, биография
Смешарики снимают кино
Смешарики снимают кино
2023, Россия, анимация
Телохранитель на фрилансе
Телохранитель на фрилансе
2023, США, боевик, комедия
Лукавый
Лукавый
2023, США, ужасы
Страсти по Матвею
Страсти по Матвею
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кошки-мышки
Кошки-мышки
2023, Франция / США, драма, триллер
Лесси — лохматый детектив
Лесси — лохматый детектив
2023, Германия, боевик, драма, семейный
Related video
Тест: сделайте уборку и узнайте, какой вы на самом деле человек
Ни морщин, ни бороды: вы точно не видели старика Хоттабыча таким (фото)
Советский Ален Делон и любимец женщин: почему Арамиса никто не звал в кино
Загримировали так, что родные не узнали: кто годами скрывался за образом Высоцкого
От вида 17-летней внучки Маслякова люди невольно скривились: внимание на огромные губы
Самую первую серию «Ну, погоди!» видел 1 человек из 10 тысяч: вот что не понравилось цензорам
Как кошка с собакой: Гайдай сделал этого актера звездой, а потом всю жизнь ненавидел
Мужчины этих знаков Зодиака никогда не прощают обиды: самые злопамятные
Патологоанатом из «Следа» снялась без халата и бюстгальтера: уберите мужчин от экранов
Был звездой, а стал таксистом: красавец из «Карнавальной ночи» попал в психушку и потерял все
Взрослые боялись больше детей: этот советский мультик пугает до чертиков
Над чудаком Гнездиловым потешался каждый: измените мнение, узнав его диагноз
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше