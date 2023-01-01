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Власть Луны
Киноафиша Фильмы Власть Луны Власть Луны, 1987: актеры и роли
Moonstruck Власть Луны 1987 / США
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Власть Луны, 1987: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Норман Джуисон Norman Jewison
В ролях
Шер Шер Cher Николас Кейдж Николас Кейдж Nicolas Cage Олимпия Дукакис Олимпия Дукакис Olympia Dukakis Винсент Гардения Vincent Gardenia Джон Махони John Mahoney Федор Шаляпин мл.
Переводчик
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Вызов
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