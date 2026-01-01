Оповещения от Киноафиши
Власть Луны
Награды и номинации фильма Власть Луны
Награды и номинации фильма Власть Луны 1987
Награды
Оскар 1988
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Лучшая женская роль
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Золотой глобус 1988
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Лучшая актриса второго плана
Победитель
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
Лучший сценарий
Номинант
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1989
Лучшая женская роль
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Best Score
Номинант
Берлинале 1988
Лучший режиссер
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
