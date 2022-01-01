Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Все ненавидят Йохана"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Овод
Овод, 1955: актеры и роли
Овод
1955 / СССР
6.5
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Овод, 1955: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Александр Файнциммер
В ролях
Олег Стриженов
Oleg Strizhenov
Марина Стриженова
Николай Симонов
Nikolay Simonov
Владимир Этуш
Павел Усовниченко
Вадим Медведев
Владимир Честноков
Рубен Симонов
Анна Лисянская
Григорий Шпигель
Елена Юнгер
Я. Малютин
Б. Дмоховский
В прокате
Премьеры
Онлайн
Вышка
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / США, триллер
После
Рецензия
Отзывы
2019, США, драма, мелодрама
После. Глава 2
Рецензия
Отзывы
2020, США, мелодрама
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Тор: Любовь и гром
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик
Челюсти. Столкновение
Рецензия
Написать отзыв
2022, Великобритания, триллер
Миньоны: Грювитация
Отзывы
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Бэтмен
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Мия и Я: Легенда Сентопии
Отзывы
2022, Германия / Австрия, детский
Неудержимые
Рецензия
Отзывы
2010, США, боевик
Неудержимые
Рецензия
Отзывы
2010, США, боевик
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Рецензия
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Related video
Невероятно похож: подросший сын Бодрова стал копией погибшего отца
Планы на будущее раскрыты: Нагиев впервые заговорил об уходе из «Голоса»
Пошла по стопам матери: вот как сегодня выглядит «инопланетная» дочь Кати Лель
«Полный мрак»: Джигурда беззастенчиво опозорил Волочкову на всю страну
Внебрачная дочь: правда о семейном положении Боярского повергает в шок
Стала неузнаваема: что сотворила с собой дочь Шукшиной
Женившийся на 20-летней Гордон состарился на глазах: бывшая супруга забила тревогу
Сын отравляет жизнь: стало известно о творящемся в доме Селезневой
Обман раскрыт спустя много лет: как создатели сериала «Клон» водили за нос фанатов
Разина ждут ответные меры: адвокат Шатунова выступил с заявлением
Такого не ожидал никто: Азиза не смолчала об изменениях в личной жизни
Прервала молчание: Высоцкая объяснила, что на самом деле происходит с ее дочерью