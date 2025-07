Страна СССР

Продолжительность 1 час 6 минут

Год выпуска 1926

Премьера в мире 28 апреля 1926

Производство Mezhrabpom-Rus

Другие названия

Protsess o tryokh millionakh, De drie dieven, El proceso de los tres millones, Het proces om 3 millioen roebel, Het proces om 3.000.000, Het proces om drie millioen, Le Procès des trois millions, Proces o trzy miliony, The Case of the Three Million, The Three Millions Trial, Three Thieves, Triju milijonu procesas, Процесс о трёх миллионах