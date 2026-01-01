Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Таксидермия Награды и номинации фильма Таксидермия

Награды и номинации фильма Таксидермия 2006

Каннский кинофестиваль 2006 Каннский кинофестиваль 2006
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2006 Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2006
Премия эстонских кинокритиков
Победитель
Гран При
Номинант
