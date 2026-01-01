Меню
Награды и номинации фильма С собой не унесешь

Награды и номинации фильма С собой не унесешь 1938

Оскар 1939 Оскар 1939
Лучший фильм
Победитель
Лучшая режиссура
Победитель
Лучший звук
Номинант
 Лучшая операторская работа
Номинант
 Лучший адаптированный сценарий
Номинант
 Лучшая женская роль второго плана
Номинант
 Лучший монтаж
Номинант
