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С собой не унесешь
С собой не унесешь, 1938: актеры и роли
You Can't Take It With You
С собой не унесешь
1938 / США
7.9
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.8
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С собой не унесешь, 1938: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Фрэнк Капра
Frank Capra
В ролях
Эдвард Арнольд
Edward Arnold
Мэри Форбс
Mary Forbes
Миша Ауэр
Mischa Auer
Сэмюэл С. Хайндз
Джин Артур
Jean Arthur
Лайонел Бэрримор
Lionel Barrymore
Энн Миллер
Ann Miller
Х. Б. Уорнер
H. B. Warner
Джеймс Стюарт
James Stewart
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