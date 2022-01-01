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Мамонт Мамонт
Киноафиша Фильмы Мамонт Мамонт, 2009: актеры и роли
Mammoth Мамонт 2009 / Германия / Дания / Швеция
6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Мамонт, 2009: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Лукас Мудиссон Lukas Moodysson
В ролях
Гаэль Гарсия Берналь Гаэль Гарсия Берналь Gael García Bernal Мишель Уильямс Мишель Уильямс Michelle Williams Том МакКарти Том МакКарти Tom McCarthy Софи Ньюиди Перри Дизон Perry Dizon Рудина Хатипи Мартин Делос Сантос Martin Delos Santos
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
После
После
2019, США, драма, мелодрама
После. Глава 2
После. Глава 2
2020, США, мелодрама
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
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