Награды и номинации фильма Джо Хилл 1971

Каннский кинофестиваль 1971 Каннский кинофестиваль 1971
Приз жюри
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1972 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1972
UN Award
Номинант
