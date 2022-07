1 The Storm That Brought Me to You Ramin Djawadi, Neil Davidge, Tina Dico, Billy Fuller, Euan Dickinson / Tina Dico 4:51

2 There Is a God In You Ramin Djawadi 1:39

3 Perseus Ramin Djawadi 6:35

4 You Can't Hide from Hades Ramin Djawadi 3:31

5 Medusa Ramin Djawadi 4:07

6 Scorpiox Ramin Djawadi 3:24

7 Argos Ramin Djawadi 1:54

8 You Fall, You Die Ramin Djawadi 1:15

9 Written In the Stars Ramin Djawadi 2:55

10 Pegasus Ramin Djawadi 2:22

11 Bring Everything (But the Owl) Ramin Djawadi 1:48

12 Killed By a God Ramin Djawadi 1:52

13 Djinn Ramin Djawadi 1:57

14 Eyes Down Ramin Djawadi 4:20

15 You Were Saved for a Reason Ramin Djawadi 1:21

16 Redemption Through Blood Ramin Djawadi 2:15

17 I Have Everything I Need Ramin Djawadi 3:17

18 King Acrisius Ramin Djawadi 2:28

19 It's Expensive Where You're Going Ramin Djawadi 2:51

20 Be My Weapon Ramin Djawadi, Billy Fuller, Neil Davidge, Euan Dickinson, Bobby Tahouri / Neil Davidge 10:10

21 The Best of Both Ramin Djawadi 1:31

22 Release the Kraken Ramin Djawadi 6:04