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Погружение, 2009

2009 / Россия
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О фильме
Рок – это музыка молодых. С этим утверждением в корне не согласен главный герой фильма – Ник Рок-н-Ролл. В свои 48 лет, он все также остро чувствует музыку и, как в молодости, ищет нечто необычное, не стандартное, далекое от шаблонов и навязываемых рекламой однодневок. Это фильм о погружении в мир новой независимой рок-музыки в России. Погружаясь в нее, герой «отматывает» и ленту собственной жизни, анализируя природу своей страстной любви к року. Вечный поиск позволяет Нику не чувствовать свой возраст, поэтому ему так необходимо постоянно утолять свою музыкальную жажду.
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Продолжительность 58 минут
Год выпуска 2009
Премьера в мире 23 мая 2009
Режиссер
Юлия Панасенко
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Погружение 1 постер
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