На этот раз необыкновенное сочетание тем — женщины и тюрьма. Если переформулировать поговорку, то получится «от женщины и тюрьмы не зарекайся». В испанском фильме «Три женщины», в бельгийском «Молоко и мед», в швейцарском «Вот такое место», в российском «Intro» вы ощутите разницу свободы и несвободы в широком понимании, но… да, где-то придется это сделать через женский образ. Вот такое место (8 мин., режиссер Филипп Мейер) От ада до адской вечеринки. От строго охраняемого пространства до публичного места. Жесткие законы против сегодняшней свободы. Все в одном здании — Седель в Люцерне. Молоко и мед (22 мин., режиссер Софи Милбергс) Молодая африканка приезжает в Бельгию учиться на медика. После случайной беременности ее планы на учебу рушатся. Никто не может ее поддержать. Несмотря ни на что, она решает бороться за свое лучшее будущее. Этот фильм — исповедь для ее будущего ребенка. Три женщины (30 мин., режиссер Алексис Дельгадо Бурдало) Исповедальный фильм-портрет, в виде триптиха, о трех заключенных. Мы не знаем, что это за тюрьма, кто эти женщины, как их зовут. Уже после нескольких кадров и кратких свидетельских показаний мы понимаем, что эти женщины чувствуют, а главное — о чем они решают не говорить. Intro (30 мин., режиссер Юлия Панасенко) После смерти сына Юлия как будто застыла. Очнуться не получается. Но она верит в новую встречу с тем, кого потеряла. Фильм «Intro» станет первой частью дилогии «In/Out». Оба фильма рассказывают о молодых женщинах, столкнувшихся со смертью. Героиня фильма «Outro» (2010) Cветлана готовится к скорой встрече с ней. У героини фильма «Intro» Юлии смерть забрала ребенка. Светлана и Юлия пытаются принять ее законы. Но на передний план все сильнее выступают законы жизни. «In/Out» — это больше о Жизни, чем о Смерти.