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Холодное сердце
Отзывы о фильме «Холодное сердце»
Das kalte Herz
Холодное сердце
1950 / ГДР
7.6
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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parkinson
2 апреля 2015, 12:51
вообще-то слов "вообщем" и "вобщем" не существует, а вот словосочетание "в общем" вполне себе. Рекомендую пользоваться для проверки сайтом gramota.ru - вводишь в окне искомое слово и тебе выдают о нем все
2 апреля 2015, 12:51
0
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Афоня
2 апреля 2015, 12:51
Шикаааарно!!! Люблю такие сказочки, очень уж они меня за душу берут.=) Есть где поплакать, а ещё больше, где посмеяться, мне кажется, что этот мульт никого не оставил равнодушным, очень уж переживалось за главных героев (так навертели с сюжетом, что аж до мурашек, особенно в финальной сцене).
Респект за зубастенького снеговичка, очень доставило его присутствие, "Здравствуйте, я Олаф, люблю жаркие объятия!"=) Кстати песенки не особо раздражали (я не большой любитель мюзиклов), некоторые даже очень понравились и тронули.(...за окном уже сугробы, отпусти и забудь.)
Итог - твёрдая десяточка, лучший мульт для меня за последнее время (простите Крудсы) =)
P.S. На свежих эмоциях пересмотрел тем же вечером экраночку в интернете, это шедевр, подозреваю, что ещё не раз пересмотрю.=)
2 апреля 2015, 12:51
0
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Оля
2 апреля 2015, 12:51
Хороший мультик, но музыки многовато..8/10 снеговик супер!!
2 апреля 2015, 12:51
0
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ЕленаЕлена
2 апреля 2015, 12:51
Доброго всем дня! Прочитала все отзывы прежде, чем пойти на этот мультик. Хочу сказать следующее, что люди, кот. писали тут отзывы делятся на 2 категории: 1.те кто любят мультики 2.те кто могут иногда их посмотреть, так вот, те кто любят мультики - будут в полном восторге! Изумительный, добрый, веселый, яркий, музыкальный - 10/10!!!!! Понравится и детям и взрослым без сомнения. Так что всем, кто еще не успел сходить, желаю посмотреть его как можно скорее ✊ ✊ ✊ ✊ P.S. Сама собираюсь еще раз на него сходить ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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омошка
2 апреля 2015, 12:51
Просто прелесть. я аж прослезилась. ✊ ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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nurova2002
2 апреля 2015, 12:51
самое-самое)) очень хороший мультик! интересный сюжет и очень мне понравился:) всем советую сходить... получите только удовольствие!))✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Зачем и чего надо было топить, как-то не очень ясно. Волшебница же не злая совсем, просто она не хотела навредить другим. Хотя если бы под моей дверью каждый день вопили, что на дворе уже сугробы, я бы наверное озверела.
Ответ на сообщение kengooryabchik от 22/02/2014 - 14:37:26
Тоже не люблю Диснея, вернее сказать, я к нему равнодушна. В детстве меня им не пичкали, потому наверное потребности в таких мультах нет. А цифра вообще очарование убивает.
Про Олафа интересно✊ . У меня он по второму варианту - раздражал больше.
Олень понравился. Молчал потомушто.
2 апреля 2015, 12:51
0
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Юлия1109
2 апреля 2015, 12:51
хороший мультик, детям понравился.Рекомендую
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Респект за зубастенького снеговичка, очень доставило его присутствие, "Здравствуйте, я Олаф, люблю жаркие объятия!"=) Кстати песенки не особо раздражали (я не большой любитель мюзиклов), некоторые даже очень понравились и тронули.(...за окном уже сугробы, отпусти и забудь.)
Итог - твёрдая десяточка, лучший мульт для меня за последнее время (простите Крудсы) =)
P.S. На свежих эмоциях пересмотрел тем же вечером экраночку в интернете, это шедевр, подозреваю, что ещё не раз пересмотрю.=)
Ответ на сообщение kengooryabchik от 22/02/2014 - 14:37:26
Тоже не люблю Диснея, вернее сказать, я к нему равнодушна. В детстве меня им не пичкали, потому наверное потребности в таких мультах нет. А цифра вообще очарование убивает.
Про Олафа интересно✊ . У меня он по второму варианту - раздражал больше.
Олень понравился. Молчал потомушто.
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