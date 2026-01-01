Меню
Награды и номинации фильма Хрусталев, машину! 1998

Каннский кинофестиваль 1998 Каннский кинофестиваль 1998
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Кинофестиваль Кинотавр 1998 Кинофестиваль Кинотавр 1998
Полнометражный фильм
Номинант
