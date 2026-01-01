Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Страх съедает душу

Награды и номинации фильма Страх съедает душу 1974

Каннский кинофестиваль 1974 Каннский кинофестиваль 1974
Соревнование
Победитель
Приз Экуменического жюри
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
