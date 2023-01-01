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Точечка и Антон
Точечка и Антон, 1999: актеры и роли
Pünktchen und Anton
Точечка и Антон
1999 / Германия
7.0
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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Точечка и Антон, 1999: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Каролина Линк
Caroline Link
В ролях
Макс Фелдер
Август Зирнер
Мерет Беккер
Meret Becker
Сильви Тестю
Sylvie Testud
Юлиана Кёлер
Juliane Köhler
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