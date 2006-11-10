Оповещения от Киноафиши
Принцесса

Принцесса

Prinzessin 18+
О фильме

Принцесса "играет" между годами - 3 дня между Рождеством и Новым годом. В то время как рождественские декорации еще не убраны, уже раздаются первые "взрывы" новогоднего вечера. В безликом западногерманском пригороде члены девичьей банды "зависают" вокруг Катарины снаружи, в холоде, охотнее, чем в своих тесных квартирах. Вместе они пытаются удержаться посреди бесперспективности своего пригорода. Они живут настоящим, употребляют наркотики, празднуют вечеринки. Если кто-то смотрит на них неправильно – страдает физически, насилие распространено не только среди парней. Катарина пытается найти себя между когда-то иммигрировавшей в Германию семьей российских немцев и своей лучшей подругой Ивонной, с которой она делит позицию лидера в банде. Ивонне грозит заключение, однако она скрывается от полиции. Но Катарина считает чувствует, что должна и хочет идти своей собственной дорогой. Когда она пытается отдалиться от Ивонны, взаимная солидарность девочек разрушается.
Страна Германия
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2006
Премьера в мире 10 ноября 2006
Дата выхода
10 ноября 2006 Германия
Производство Colonia Media Filmproduktionsgesellschaft
Другие названия
Prinzessin, Princess, Πριγκίπισσα του δρόμου
Режиссер
Биргит Гросскопф
В ролях
Ирина Потапенко
Хенриетта Мюллер
Дезире Йегер
Амина Шихтерих
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

7.0
Оцените 15 голосов
6.8 IMDb
