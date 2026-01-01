Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Мартин Кифер
Martin Kiefer
Киноафиша
Персоны
Мартин Кифер
Мартин Кифер
Martin Kiefer
Дата рождения
17 октября 1983
Возраст
42 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Актёр ужасов
Популярные фильмы
7.1
Пикко
(2010)
7.0
Принцесса
(2006)
6.9
Дальний свет
(2004)
Фильмография Мартин Кифер
Жанр
Все
Драма
Криминал
Мелодрама
Мюзикл
Триллер
Ужасы
Год
Все
2010
2009
2006
2004
Все
4
Фильмы
4
Актер
4
7.1
Пикко
Picco
криминал, драма, триллер, ужасы
2010, Германия
Смотреть трейлер
6.5
Колыбельные
Schläft ein Lied in allen Dingen
мюзикл, мелодрама, драма
2009, Германия
7
Принцесса
Prinzessin
драма
2006, Германия
6.9
Дальний свет
Lichter
драма
2004, Германия
