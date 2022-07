1 Es ist ein Ros Майкл Дэнна 0:51

2 I'm You Henry Майкл Дэнна 2:30

3 Meadow Майкл Дэнна 3:20

4 How Does It Feel? Майкл Дэнна 1:59

5 Diary Майкл Дэнна 1:22

6 Train Майкл Дэнна 1:44

7 I Don't Feel Alone Anymore Майкл Дэнна 2:23

8 Love Will Tear Us Apart Broken Social Scene / Stephen Morris 4:45

9 Married to Me Майкл Дэнна 1:04

10 Home Майкл Дэнна 1:36

11 Do You Know When? Майкл Дэнна 2:10

12 Testing Майкл Дэнна 1:04

13 Alba Майкл Дэнна 2:34

14 I Never Had a Choice Майкл Дэнна 2:58

15 Who Would Want That Майкл Дэнна 2:29

16 I Left Him Sleeping Майкл Дэнна 1:30

17 It's a Girl Майкл Дэнна 2:59

18 Five Years Майкл Дэнна 2:03

19 Try to Stay Майкл Дэнна 1:40

20 New Year's Eve Майкл Дэнна 1:56

21 No Tracks In the Snow Майкл Дэнна 1:48

22 See You Again Майкл Дэнна 5:42