Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Идеальная ложь" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Жена путешественника во времени Жена путешественника во времени
Киноафиша Фильмы Жена путешественника во времени Жена путешественника во времени, 2009: актеры и роли
The Time Traveler's Wife Жена путешественника во времени 2009 / США
7.7 Оцените
43 голоса Рейтинг IMDb: 7.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Жена путешественника во времени, 2009: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Роберт Швентке Роберт Швентке Robert Schwentke
В ролях
Эрик Бана Эрик Бана Eric Bana Рэйчел МакАдамс Рэйчел МакАдамс Rachel McAdams Рон Ливингстон Рон Ливингстон Ron Livingston Мишель Нолден Michelle Nolden
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Корабль призраков
Корабль призраков
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Related video
Ни одна нормальная женщина не свяжется с таким мужчиной: признаков несколько
Рыбы или мясо? Этот тест ответит, что вы за еда
«Потеряла связь с реальностью»: подруга опозорила овдовевшую Натали на всю страну
Хвастаться нечем: фото Александровой в купальнике вызывает оторопь
Турки терпеть не могут Хюррем-султан: об этих причинах вы даже не догадывались
Из-за этих ошибок женщины 45+ выглядят как замухрышки: им редко придают значение
Кормильцев вывели из тени: вот кто не давал Мирошниченко умереть голодной смертью
Невероятно худые близняшки заставили плакать всю страну: сейчас их не узнать
Никто не уважает: у фаворитки Киркорова сомнительная репутация в шоу-бизнесе
Ждут чуда: женщины с этими именами верят в сказку
Огромные щеки и второй подбородок: Ефремов унизил дочь Гузеевой на всю страну
Потерял Боярскую и работу: происходящее с Чонишвили пугает людей
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше