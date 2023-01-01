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Жена путешественника во времени
Жена путешественника во времени, 2009: актеры и роли
The Time Traveler's Wife
Жена путешественника во времени
2009 / США
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7.7
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43
голоса
Рейтинг IMDb: 7.1
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Жена путешественника во времени, 2009: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Роберт Швентке
Robert Schwentke
В ролях
Эрик Бана
Eric Bana
Рэйчел МакАдамс
Rachel McAdams
Рон Ливингстон
Ron Livingston
Мишель Нолден
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