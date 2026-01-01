Меню
Награды и номинации фильма Рэгтайм
Награды и номинации фильма Рэгтайм 1981
Оскар 1982
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучшая песня к фильму
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Золотой глобус 1982
Лучший фильм (драма)
Номинант
Лучший актёр второго плана
Номинант
Лучшая актриса второго плана
Номинант
New Star of the Year in a Motion Picture
Номинант
New Star of the Year in a Motion Picture
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
Лучшая песня
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1983
Best Original Song
Номинант
