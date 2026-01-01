Меню
Киноафиша Фильмы Рэгтайм Награды и номинации фильма Рэгтайм

Награды и номинации фильма Рэгтайм 1981

Оскар 1982 Оскар 1982
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
 Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
 Лучшая женская роль второго плана
Номинант
 Лучшая песня к фильму
Номинант
 Лучшая операторская работа
Номинант
 Лучший дизайн костюмов
Номинант
 Лучший адаптированный сценарий
Номинант
 Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
 Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Золотой глобус 1982 Золотой глобус 1982
Лучший фильм (драма)
Номинант
 Лучший актёр второго плана
Номинант
 Лучшая актриса второго плана
Номинант
 New Star of the Year in a Motion Picture
Номинант
 New Star of the Year in a Motion Picture
Номинант
 Лучший режиссёр
Номинант
 Лучшая песня
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1983 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1983
Best Original Song
Номинант
