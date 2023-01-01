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Мальчик и океан
Киноафиша Фильмы Мальчик и океан Мальчик и океан, 1976: актеры и роли
Storm Boy Мальчик и океан 1976 / Австралия
6.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Мальчик и океан, 1976: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Генри Сафран Henri Safran
В ролях
Грег Роу Greg Rowe Питер Камминс Peter Cummins Джуди Дик Judy Dick Дэвид Галпилил Дэвид Галпилил David Gulpilil
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