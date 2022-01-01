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Охота на мух
Киноафиша Фильмы Охота на мух Охота на мух, 1969: актеры и роли
Polowanie na muchy Охота на мух 1969 / Польша
6.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Охота на мух, 1969: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Анджей Вайда Анджей Вайда Andrzej Wajda
В ролях
Зигмунт Малянович Zygmunt Malanowicz Малгожата Браунек Małgorzata Braunek Эва Скаржанка Ewa Skarzanka Ханна Скаржанка Hanna Skarzanka Юзеф Перацкий Józef Pieracki Даниэль Ольбрыхский Даниэль Ольбрыхский Daniel Olbrychski
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
После
После
2019, США, драма, мелодрама
После. Глава 2
После. Глава 2
2020, США, мелодрама
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
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