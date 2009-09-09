Фундьюн – маленький заброшенный провинциальный город в Сенегале. Для эмигрантов это первый шаг на Запад, для туристов - последний этап маршрута. Для Мари и Бандьюгу жизнь время как будто остановилось, каждый застрял на каком-то этапе своей жизни, каждого преследует проклятье, от которого невозможно избавиться. Молодой африканец Бандьюгу покинул родную деревню и отправился в Европу. Уже несколько месяцев он ждет письма от французской туристки, в которую влюбился. Но письма нет. В ожидании вестей он подрабатывает, как может: фотографом, гидом, перевозит туристов гостиницы Splendide Hotel на пироге.
СтранаФранция / Бельгия
Продолжительность1 час 45 минут
Год выпуска2008
Премьера в мире9 сентября 2009
Дата выхода
9 сентября 2009
Франция
Сборы в мире$1 017
ПроизводствоFormosa Productions, Radio Télévision Belge Francophone (RTBF)
Другие названия
Les tremblements lointains, Distant Tremors, Makrines doniseis, Vzdálená chvení