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Киноафиша Фильмы В дали от волнений

В дали от волнений

Les tremblements lointains 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Фундьюн – маленький заброшенный провинциальный город в Сенегале. Для эмигрантов это первый шаг на Запад, для туристов - последний этап маршрута. Для Мари и Бандьюгу жизнь время как будто остановилось, каждый застрял на каком-то этапе своей жизни, каждого преследует проклятье, от которого невозможно избавиться. Молодой африканец Бандьюгу покинул родную деревню и отправился в Европу. Уже несколько месяцев он ждет письма от французской туристки, в которую влюбился. Но письма нет. В ожидании вестей он подрабатывает, как может: фотографом, гидом, перевозит туристов гостиницы Splendide Hotel на пироге.
Страна Франция / Бельгия
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 9 сентября 2009
Дата выхода
9 сентября 2009 Франция
Сборы в мире $1 017
Производство Formosa Productions, Radio Télévision Belge Francophone (RTBF)
Другие названия
Les tremblements lointains, Distant Tremors, Makrines doniseis, Vzdálená chvení
Режиссер
Мануэль Путт
В ролях
Амели Дор
Папа Малик Ндьай
Даниэль Дюваль
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 15 голосов
6.5 IMDb
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