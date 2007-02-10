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Киноафиша Фильмы Рестлинг

Рестлинг

Bræðrabylta 18+
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Причины посмотреть

О фильме

Приз на международном кинофестивале в Мельбурне – 2007
Специальное упоминание на кинофестивале в Локарно – 2007
Приз за лучший короткометражный фильм на фестивале в Исландии - 2007
Приз за лучший короткометражный фильм на международном фестивале гей-кино в Милане – 2008
Гран-при фестиваля короткометражных фильмов в Боснии – 2008
Приз молодежного жюри на фестивале короткометражных фильмов Уэска - 2008

Фильм повествует о нетрадиционной дружбе двух мужчин, живущих в исландской деревне, они занимаются самобытным национальным видом спорта – борьбой «глима». Им приходится держать свои отношения в секрете от окружающих, ведь борьба – дело настоящих мужчин. Эта история любви показана через борьбу, бой превращается в танец, а борьба перестает быть противостоянием - она становится притяжением.

Страна Исландия
Продолжительность 21 минута
Год выпуска 2007
Премьера в мире 10 февраля 2007
Дата выхода
10 февраля 2007 Исландия 12
1 января 2008 США
Производство Hark Film
Другие названия
Bræðrabylta, Wrestling, Ringen, Sylipainia, Zapasy, Борьба
Режиссер
Гримур Хаконарсон
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.0
Оцените 10 голосов
6 IMDb
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