Приз на международном кинофестивале в Мельбурне – 2007
Специальное упоминание на кинофестивале в Локарно – 2007
Приз за лучший короткометражный фильм на фестивале в Исландии - 2007
Приз за лучший короткометражный фильм на международном фестивале гей-кино в Милане – 2008
Гран-при фестиваля короткометражных фильмов в Боснии – 2008
Приз молодежного жюри на фестивале короткометражных фильмов Уэска - 2008
Фильм повествует о нетрадиционной дружбе двух мужчин, живущих в исландской деревне, они занимаются самобытным национальным видом спорта – борьбой «глима». Им приходится держать свои отношения в секрете от окружающих, ведь борьба – дело настоящих мужчин. Эта история любви показана через борьбу, бой превращается в танец, а борьба перестает быть противостоянием - она становится притяжением.
|10 февраля 2007
|Исландия
|12
|1 января 2008
|США