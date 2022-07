1 Sweet Dreams (Are Made of This) Marilyn Manson 4:53

2 The Bad Touch Bloodhound Gang 4:20

3 Deathmatch Robert Williamson, Джеф Дзанелли 3:15

4 Society Robert Williamson, Джеф Дзанелли 0:43

5 Slayers Robert Williamson, Джеф Дзанелли 0:39

6 Kable's New Ride Robert Williamson, Джеф Дзанелли 2:20

7 The Prison Yard Robert Williamson, Джеф Дзанелли 1:40

8 Upgrades Robert Williamson, Джеф Дзанелли 3:15

9 Target Practice Robert Williamson, Джеф Дзанелли 4:22

10 Gina Parker Smith Robert Williamson, Джеф Дзанелли 0:27

11 Simon's House Robert Williamson, Джеф Дзанелли 2:56

12 Turn Me Loose Robert Williamson, Джеф Дзанелли 1:51

13 You Have to Escape Robert Williamson, Джеф Дзанелли 2:18

14 Kable Is Gone Robert Williamson, Джеф Дзанелли 0:57

15 Dress Up Doll Robert Williamson, Джеф Дзанелли 0:42

16 Humanz Robert Williamson, Джеф Дзанелли 1:56

17 The Thorax Bar Robert Williamson, Джеф Дзанелли 1:53

18 Kable Rescues Angie Robert Williamson, Джеф Дзанелли 1:19

19 Blood Ball Robert Williamson, Джеф Дзанелли 2:06

20 Interrogating Simon Robert Williamson, Джеф Дзанелли 2:42

21 Kable vs. Castle Robert Williamson, Джеф Дзанелли 2:54

22 I Think It, You Do It Robert Williamson, Джеф Дзанелли 4:38