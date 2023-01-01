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500 дней лета 500 дней лета
Киноафиша Фильмы 500 дней лета Награды и номинации фильма 500 дней лета
(500) Days of Summer 500 дней лета 2009 / США
7.6 Оцените
32 голоса Рейтинг IMDb: 7.7
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Награды и номинации фильма 500 дней лета

Вся информация о фильме
Золотой глобус 2010 Золотой глобус 2010
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
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2023, Россия, комедия
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2023, США, триллер
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
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2023, США, боевик, биография, драма
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
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2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Дозор Джунглей: Кругосветка
Дозор Джунглей: Кругосветка
2023, Франция, приключения, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
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Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
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Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
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Заложники
2023, США, триллер
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