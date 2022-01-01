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Киноафиша Фильмы Эксперты Эксперты, 1989: актеры и роли
The Experts Эксперты 1989 / США / Канада
5.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
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Эксперты, 1989: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дэйв Томас Dave Thomas
В ролях
Джон Траволта Джон Траволта John Travolta Ари Гросс Arye Gross Келли Престон Келли Престон Kelly Preston Дебора Формен Deborah Foreman Джеймс Кич James Keach Ян Рубис
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
После
После
2019, США, драма, мелодрама
После. Глава 2
После. Глава 2
2020, США, мелодрама
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
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