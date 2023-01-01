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Правое дело
Правое дело, 1995: актеры и роли
Just Cause
Правое дело
1995 / США
7.0
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
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Правое дело, 1995: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Арни Глимчер
Arne Glimcher
В ролях
Шон Коннери
Sean Connery
Лоуренс Фишберн
Laurence Fishburne
Кейт Кэгшоу
Блэр Андервуд
Blair Underwood
Эд Харрис
Ed Harris
Кристофер Мюррей
Christopher Murray
Руби Ди
Ruby Dee
Скарлетт Йоханссон
Scarlett Johansson
В прокате
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Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
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Отзывы
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