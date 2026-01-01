Меню
Канонерка
Награды и номинации фильма Канонерка
Награды и номинации фильма Канонерка 1966
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Награды
Похожие
Цитаты
Места съёмок
Оскар 1967
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучший звук
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 1967
Лучший актёр второго плана
Победитель
Лучший фильм (драма)
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Лучший сценарий
Номинант
Most Promising Newcomer - Female
Номинант
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Лучший актёр второго плана
Номинант
